У Росії раптово заявили, що готові до переговорів "з урахуванням реалій на поточний момент"

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

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