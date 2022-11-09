Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії раптово заявили, що готові до переговорів "з урахуванням реалій на поточний момент"

Альона Мазуренко Середа, 9 листопада 2022, 15:51
ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент". 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости

Пряма мова: "Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Нагадаємо: 

  • Американські ЗМІ пишуть, що підштовхування адміністрації президента США Джо Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Володимира Путіна.
  • 8 листопада заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що у РФ нема жодних вимог для початку переговорів із Києвом.
  • Українська сторона вважає, що Росія маніпулює своїми заявами про переговори з Україною.
  • Президент Росії Володимир Путін 31 жовтня пошкодував, що Україна не хоче вести переговори з РФ, і планує зачекати на її згоду.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW

На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC

Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

фотоРосіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

відеоЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – джерела

Богуслаєв, крім громадянства РФ, приховував нерухомість в Москві – "Схеми"

Усі новини...
переговори
МЗС України про пропозиції перемовин з Москви: "димова завіса"
Україну не схиляють до переговорів з РФ – джерела
Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань США - Politico
Останні новини
08:35
В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі
08:15
Трампа переконують поки не оголошувати про участь у виборах – WP
08:10
Путін не поїде на саміт G20 особисто, замість нього буде Лавров - посольство РФ
08:02
Окупанти припинили вивозити людей з Херсона: нема охочих
07:31
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів – Генштаб
07:03
В Пентагоні заговорили про "вікно можливостей" щодо переговорів України з РФ
05:53
Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW
05:09
Байден планує балотуватися у президенти, але ще хоче порадитись з дружиною
04:21
ЗМІ: США не нададуть Україні безпілотники "Gray Eagle", уникають ескалації
03:38
Східна Європа готується до нової хвилі біженців з України взимку – ЗМІ
Усі новини...