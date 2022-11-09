У Росії раптово заявили, що готові до переговорів "з урахуванням реалій на поточний момент"

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Нагадаємо:

Американські ЗМІ пишуть, що підштовхування адміністрації президента США Джо Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Володимира Путіна.

8 листопада заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що у РФ нема жодних вимог для початку переговорів із Києвом.

Українська сторона вважає, що Росія маніпулює своїми заявами про переговори з Україною.

Президент Росії Володимир Путін 31 жовтня пошкодував, що Україна не хоче вести переговори з РФ, і планує зачекати на її згоду.