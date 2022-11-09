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Повітряні сили розповіли, чи можуть бути "килимові" бомбардування, як в Сирії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 листопада 2022, 20:18
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Щоб здійснити "килимове" бомбардування, російська авіація має залетіти вглиб України – ППО дозволяє не підпускати російські літаки для атак атак бомбами вільного падіння. 

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 9 листопада

Пряма мова: "Перш за все (Україна має - ред.) засоби ППО, які дозволяють не підпускати їх (літаки - ред.) для атак бомбами вільного падіння.

Зараз Повітряні сили трохи на іншому рівні. Ми отримуємо західне озброєння, потрохи підсилюємо радянське ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм (російським літакам - ред.) не буде спокою".

Деталі: Він уточнив, що Сирію бомбардували снарядами по 200-500 кг, які скидали з літаків. Зокрема, такими бомбами окупанти атакували Маріуполь та Ізюм, де не було опору протиповітряної оборони.

"І вони (літаки - ред.) підімалися доволі високо де переносні зенітні ракетні комплекси не могли їх дістати", – додав Ігнат.

Що цьому передувало: 8 листопада BBC, посилаючись на експертів в оборонній сфері, стверджувало, що західні партнери повинні збільшити та пришвидшити постачання зброї та ППО в Україну, тому що Росія вдасться до тих же бомбардувань, що і в Сирії.

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Теми: Повітряні сили ЗСУСиріявійнаППО
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