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Дрони-камікадзе зруйнували депо "Нової пошти" у Дніпрі, більшість посилок згоріли

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 23:56
Дніпро, вигоріле депо "Нової пошти", фото НП

Російські війська іранськими ударними дронами зруйнували у місті Дніпро одне з депо "Нової пошти", четверо її працівників отримали серйозні травми.

Джерело: "Нова пошта" у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram 

Деталі: "Нова пошта" повідомила, що цієї ночі внаслідок атаки дронами зруйновано одне з її депо у Дніпрі. 

Чотири співробітники отримали серйозні травми й перебувають у лікарні. Резніченко повідомив, що двох постраждалих прооперували – загроз життю уже немає.

Приміщення "Нової пошти" зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходились у приміщенні, знищено. 

Дослівно НП: "Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: У ніч на 9 листопада армія РФ атакувала Дніпро дронами-камікадзе, вони влучили у логістичне підприємство, виникла велика пожежа, 4 людей було поранено.

Теми: ДніпроШахедвійнапошта
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