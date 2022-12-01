Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України
Четвер, 1 грудня 2022, 01:54
Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.
Джерело: Пентагон
Деталі: Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.
У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.
Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.
Нагадаємо:
- США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
- У листопаді стало відомо, що Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.
ВІДЕО ДНЯ