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Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

Ольга Глущенко Четвер, 1 грудня 2022, 00:54
Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України
ЗРК NASAMS, фото Офісу президента

Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.

Джерело: Пентагон

Деталі: Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

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У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
  • У листопаді стало відомо, що Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.

Теми: СШАзброявійнаУкраїна
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