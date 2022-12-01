Через потужні обстріли росіян у Херсоні повністю зникла напруга в мережі
Четвер, 1 грудня 2022, 08:36
В результаті постійних обстрілів окупантів в електромережах Херсона зникла напруга.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова: "У Херсоні зникла напруга у електромережах! Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками".
Деталі: За його словами, "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми.
Що передувало: 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.