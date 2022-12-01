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Через потужні обстріли росіян у Херсоні повністю зникла напруга в мережі

"Українська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 07:36
Через потужні обстріли росіян у Херсоні повністю зникла напруга в мережі
pixabay.com

В результаті постійних обстрілів окупантів в електромережах Херсона зникла напруга.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "У Херсоні зникла напруга у електромережах! Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками".

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Деталі: За його словами, "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми.

Що передувало: 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

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Теми: Херсоненергетикавійна
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