УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ УЖЕ В ХЕРСОНІ

У соцмережах з’явилися відео, як українські захисники вдень 11 листопада почали заходити у Херсон – на будівлі Головного управління поліції вже майорить український прапор.

Джерело: відео у соцмережах

Деталі: На відео видно, як чоловік у цивільному підсадив військового, і той встановив жовто-синій прапор на будівлі Головного управління поліції області.

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Українські захисники вдень 11 листопада почали заходити у Херсон – на будівлі Головного управління поліції вже майорить український прапор. Відео з Telegram-каналів pic.twitter.com/u52BBILnzT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022

Фасад будівлі, решітки на вікнах і пандус справа від входу свідчать про те, що це будівля поліції на вулиці Лютеранській, 4 – на південно-східній околиці Херсона.

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Що було раніше: 11 листопада мешканці Херсона повиходили на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.

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