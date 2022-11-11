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УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ УЖЕ В ХЕРСОНІ

Ірина БалачукП'ятниця, 11 листопада 2022, 14:51
Сили оборони України у Херсоні, скриншот

У соцмережах з’явилися відео, як українські захисники вдень 11 листопада почали заходити у Херсон – на будівлі Головного управління поліції вже майорить український прапор.

Джерело: відео у соцмережах

Деталі: На відео видно, як чоловік у цивільному підсадив військового, і той встановив жовто-синій прапор на будівлі Головного управління поліції області.

Фасад будівлі, решітки на вікнах і пандус справа від входу свідчать про те, що це будівля поліції на вулиці Лютеранській, 4 – на південно-східній околиці Херсона.

 

Що було раніше: 11 листопада мешканці Херсона повиходили на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.

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Теми: Херсондеокупація
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