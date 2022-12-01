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У Росії оголосили в розшук адвоката Порошенка

"Українська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 09:00
ілля новіков, Getty Images

МВС РФ оголосило у федеральний розшук відомого в Росії адвоката Іллю Новікова. В Україні він захищає лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Джерело: "Русская служба ВВС", "Медуза"

 

Деталі: Повідомляють, що Новікова оголосили в розшук у кримінальній справі. В якій саме, у базі в МВС Росії ніколи не вказують, але до "іноземних агентів" його зарахували за зв'язки з Україною.

Нагадаємо: З 2021 року Новіков проживає в Києві.

Він брав участь у низці резонансних судових розглядів у Росії та Україні. Він також був захисником на процесах проти Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального і "Меморіалу", представляв інтереси льотчиці Надії Савченко і режисера Олега Сенцова.

25 листопада Мін'юст РФ заніс Іллю Новікова до реєстру "іноагентів".

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Теми: ПорошенкоРосіярозшук
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