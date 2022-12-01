Злочинність впала – поліція розповіла про ситуацію під час тижня блекауту

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що упродовж тижня аварійного вимкнення електроенергії – з 23 по 30 листопада – в Україні знизився рівень злочинності.

Джерело: НПУ у Telegram

Пряма мова Клименка: "З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.



Маємо результати. Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем".

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Деталі: Голова поліції зазначив, що кількість повідомлень про шахрайства зменшилась на 24%, викрадення транспортних засобів – на 23%, крадіжки – на 7%, пограбування – на 3%.

Також було зафіксовано на 13% менше ДТП і на 22% менше автопригод, у яких травмувалися люди.

Смертей на дорогах за тиждень блекаути поменшало на 5%.

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Клименко запевнив, що правоохоронці продовжують працювати, ситуація у країні під контролем, а мешканці України у підрозділах поліції завжди можуть зарядити ґаджети та зігрітися.

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