Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Злочинність впала – поліція розповіла про ситуацію під час тижня блекауту

Ірина БалачукЧетвер, 1 грудня 2022, 08:22
Злочинність впала – поліція розповіла про ситуацію під час тижня блекауту
Фото ілюстративне з Telegram поліції

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що упродовж тижня аварійного вимкнення електроенергії – з 23 по 30 листопада – в Україні знизився рівень злочинності.

Джерело: НПУ у Telegram

Пряма мова Клименка: "З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.

Маємо результати. Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем".

Реклама:

Деталі: Голова поліції зазначив, що кількість повідомлень про шахрайства зменшилась на 24%, викрадення транспортних засобів – на 23%, крадіжки – на 7%, пограбування – на 3%.

Також було зафіксовано на 13% менше ДТП і на 22% менше автопригод, у яких травмувалися люди.

Смертей на дорогах за тиждень блекаути поменшало на 5%.

ВІДЕО ДНЯ

Клименко запевнив, що правоохоронці продовжують працювати, ситуація у країні під контролем, а мешканці України у підрозділах поліції завжди можуть зарядити ґаджети та зігрітися.

Передісторія:

  • 28 листопада голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що під час масових відключень світла в області було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.

Теми: поліціяДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
поліція
Філатов про резонансну стрілянину в Дніпрі: Цілковито на боці патрульних
Застосування вогнепальної зброї поліцейським у Дніпрі: правовий розбір ситуації
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: