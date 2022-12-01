Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Злочинність впала – поліція розповіла про ситуацію під час тижня блекауту

Ірина БалачукЧетвер, 1 грудня 2022, 09:22
Фото ілюстративне з Telegram поліції

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що упродовж тижня аварійного вимкнення електроенергії – з 23 по 30 листопада – в Україні знизився рівень злочинності.

Джерело: НПУ у Telegram

Пряма мова Клименка: "З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.

Маємо результати. Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем".

Деталі: Голова поліції зазначив, що кількість повідомлень про шахрайства зменшилась на 24%, викрадення транспортних засобів – на 23%, крадіжки – на 7%, пограбування – на 3%.

Також було зафіксовано на 13% менше ДТП і на 22% менше автопригод, у яких травмувалися люди.

Смертей на дорогах за тиждень блекаути поменшало на 5%.

Клименко запевнив, що правоохоронці продовжують працювати, ситуація у країні під контролем, а мешканці України у підрозділах поліції завжди можуть зарядити ґаджети та зігрітися.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 28 листопада голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що під час масових відключень світла в області було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.

Теми: поліціяДТП
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон уклав контракт на $430 млн на виробництво додаткових HIMARS

У Росії впав винищувач МіГ-31 – "у безлюдному місці"

фото СБУ проводить обшуки у 10 об’єктах УПЦ МП у трьох областях

Британська розвідка назвала один з основних чинників, що обмежує потенціал операцій РФ

На півдні по росіянах "щось нове літало" – Кім про удари по ворогу

День ЧС-22: Японія виборола путівку в плей-оф, Бельгія та Німеччина вилетіли

Усі новини...
поліція
Київська поліція оприлюднила список номерів, які працюють цілодобово
Росіяни вбили письменника Вакуленка з пістолета Макарова – поліція
У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла
Останні новини
11:16
Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП
11:10
фото На Херсонщині машина підірвалась на міні: загинув чоловік
11:00
Окупанти гатять з усіх видів зброї по Херсонщині, біля Торецька активізувались бойові дії – ОВА
10:59
В Україні можуть заборонити використання російських джерел в освіті та науці
10:57
Міністр оборони Литви: в українців більше шансів розвинути наступ взимку, ніж в агресора
10:48
Росіяни планували захопити Україну за 10 днів, але не вийшло через надмірну секретність – RUSI
10:47
Вчителі з усього світу проводять англомовні онлайн-уроки для дітей з України: як приєднатися
10:41
"Без паніки!": на Сумщині тестуватимуть новий вид оповіщень
10:27
Пентагон уклав контракт на $430 млн на виробництво додаткових HIMARS
10:21
Дефіцит бюджету перевищив 800 мільярдів
Усі новини...