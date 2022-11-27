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У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 23:20
У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла
Андрій Нєбитов, фото Ельдара Сарахмана, УП

Під час масових відключень світла на Київщині було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону в неділю ввечері

Пряма мова: "Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області, таке ж саме завдання голова Нацполіції Ігор Клименко дав усім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок.

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Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань – на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області".

Деталі: Водночас, за словами Нєбитова, під час відключень світла збільшилася кількість ДТП.

"Не всі люди дослухаються до наших порад – ходити у світлому одязі й зі світловідбивачем. Переходите ви пішохідний перехід – включіть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно", - порадив він.

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Також, повідомив голова обласної поліції, "трохи збільшилася" кількість звернень щодо домашнього насильства.

Нєбитов повідомив, що на Київщині незабаром з’являться 500 камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя, що будуть встановлені у громадських місцях на території всіх великих міст області.

Також поліція працює з головами ОСББ, щоб вони користувалися сучасними системами відеоспостереження.

"Зараз працюємо над тим, щоб наша система працювала навіть під час відключення світла", - додав Нєбитов.

Теми: Київська областьполіціякримінал
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