У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла

Під час масових відключень світла на Київщині було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону в неділю ввечері

Пряма мова: "Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області, таке ж саме завдання голова Нацполіції Ігор Клименко дав усім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок.

Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань – на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області".

Деталі: Водночас, за словами Нєбитова, під час відключень світла збільшилася кількість ДТП.

"Не всі люди дослухаються до наших порад – ходити у світлому одязі й зі світловідбивачем. Переходите ви пішохідний перехід – включіть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно", - порадив він.

Також, повідомив голова обласної поліції, "трохи збільшилася" кількість звернень щодо домашнього насильства.

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Нєбитов повідомив, що на Київщині незабаром з’являться 500 камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя, що будуть встановлені у громадських місцях на території всіх великих міст області.

Також поліція працює з головами ОСББ, щоб вони користувалися сучасними системами відеоспостереження.

"Зараз працюємо над тим, щоб наша система працювала навіть під час відключення світла", - додав Нєбитов.