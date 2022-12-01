Росія прибрала "калібри" з Чорного моря

Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 6 кораблів, проте прибрала носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Джерело: пресслужба командування ВМС ЗСУ у Twitter

Деталі: Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів. Водночас, наразі Росія прибрала з моря носіїв ракет типу "Калібр".

В Азовському морі також немає кораблів з "калібрами", проте у Середземному морі наразі перебуває 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

За даними ВМС, в Азовському морі окупант продовжує утримувати на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

в Азовське море - 4 судна, з них жодне судно не продовжило рух з протоки Босфор;

у Чорне море - 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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