Росія прибрала "калібри" з Чорного моря
Четвер, 1 грудня 2022, 11:31
Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 6 кораблів, проте прибрала носіїв крилатих ракет типу "Калібр".
Джерело: пресслужба командування ВМС ЗСУ у Twitter
Деталі: Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів. Водночас, наразі Росія прибрала з моря носіїв ракет типу "Калібр".
В Азовському морі також немає кораблів з "калібрами", проте у Середземному морі наразі перебуває 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.
За даними ВМС, в Азовському морі окупант продовжує утримувати на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- в Азовське море - 4 судна, з них жодне судно не продовжило рух з протоки Босфор;
- у Чорне море - 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
— Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) December 1, 2022ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- 29 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій ракет типу "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.