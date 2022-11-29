Росія у Чорному морі тримає 12 кораблів, з них один з "Калібрами"
Вівторок, 29 листопада 2022, 13:01
29 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 12 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом 8 ракет.
Джерело: пресслужба командування ВМС ЗСУ у Telegram
Дослівно ВМС: "Станом на 29 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій ракет типу "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".
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Деталі: За даними ВМС, в Азовському морі окупант продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- в Азовське море - 23 судна, з них 3 судна рухалося з протоки Босфор;
- у Чорне море - 20 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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