Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров відкрито зізнався, що Росія "пішла війною на Україну"

Євген КізіловЧетвер, 1 грудня 2022, 13:41
сергєй лавров, Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уперше назвав війну в Україні "війною" замість того, щоб використовувати пропагандистський термін "спеціальна військова операція".

Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня, відео якої виклала в Telegram російська пропагандистка Ольга Скабєєва

Пряма мова: "З Україною... ми ж не просто ось так встали, (оскільки) нам не сподобався Зеленський, тому що він перестав грати в КВК і перестав свій театр утримувати, "Квартал 95", і пішли ми війною на Україну. Це ж не просто так усе, ми ж попереджали довгі, довгі, довгі роки".

Нагадаємо: Росія для повномасштабного вторгнення в Україну придумала спеціальний термін - "спеціальна військова операція", щоб не називати війну війною. У РФ за слово "війна" в цьому контексті навіть передбачено покарання.

Що передувало: На цій же пресконференції Лавров раптом заявив, що Росія нібито ніколи не просила ні про які переговори з Україною, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

Теми: ЛавроввійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП

Усі новини...
Лавров
Хід конем: Лавров раптом заявив, що Росія ніколи не просила про переговори з Україною
Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку
Лавров образився, що Зеленський не слухає порад Заходу
Останні новини
15:46
"Укренерго" виставить рахунок росіянам за знищені об'єкти
15:45
Українські прикордонники допомогли знищити росіян, які підстрелили гусака
15:29
Резніков підтримав чеську ініціативу відключити електрику посольству РФ: гарний приклад для світу
15:28
Орбан заявив, що і надалі виступатиме проти плану ЄС надати Україні 18 млрд євро
15:24
75% Херсона зі світлом, відновлюють роботу банків і розширюють територію зі зв'язком
15:01
фотоКосмічний телескоп Вебба зафіксував хмари на супутнику Сатурна
14:59
ССО вирахували, артилерія ліквідувала: у Пологах знищили ворожий РЕБ
14:56
Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі відключення – Міненерго
14:56
ЗСУ передали "привіт" росіянам на Мелітопольщині: десятки загиблих окупантів – мер
14:41
Шольц у розмові з Путіним закликав вивести війська з України для дипломатичного кінця війни
Усі новини...