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Лавров відкрито зізнався, що Росія "пішла війною на Україну"

Євген КізіловЧетвер, 1 грудня 2022, 12:41
Лавров відкрито зізнався, що Росія пішла війною на Україну
сергєй лавров, Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уперше назвав війну в Україні "війною" замість того, щоб використовувати пропагандистський термін "спеціальна військова операція".

Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня, відео якої виклала в Telegram російська пропагандистка Ольга Скабєєва

Пряма мова: "З Україною... ми ж не просто ось так встали, (оскільки) нам не сподобався Зеленський, тому що він перестав грати в КВК і перестав свій театр утримувати, "Квартал 95", і пішли ми війною на Україну. Це ж не просто так усе, ми ж попереджали довгі, довгі, довгі роки".

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Нагадаємо: Росія для повномасштабного вторгнення в Україну придумала спеціальний термін - "спеціальна військова операція", щоб не називати війну війною. У РФ за слово "війна" в цьому контексті навіть передбачено покарання.

Що передувало: На цій же пресконференції Лавров раптом заявив, що Росія нібито ніколи не просила ні про які переговори з Україною, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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Теми: ЛавроввійнаУкраїна
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