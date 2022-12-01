Хід конем: Лавров раптом заявив, що Росія ніколи не просила про переговори з Україною

Міністр закордонних справ Сергій Лавров раптом заявив, що Росія нібито ніколи не просила ні про які переговори з Україною, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на пресконференцію Лаврова 1 грудня

Пряма мова Лаврова: "Ніколи ні про які переговори ми не просили, але завжди говорили, що, якщо хтось має інтерес до переговорного рішення, ми готові вислухати".

Деталі: Глава російського МЗС заявив, що йому "і смішно, і неприємно", коли Росію "звинувачують", що вона "постійно просить про якісь перемовини, щоб виграти час, щоб зібрати сили додаткові для проведення спеціальної воєнної операції (так у Росії називають війну з Україною – ред.)".

За словами Лаврова, "люди брешуть, брешуть відверто", коли кажуть, що Росія просить про переговори.

Чому це важливо: Останнім часом в інформпросторі Росії стало частіше звучати слово переговори.

У Кремлі навіть визнали, що ударами по інфраструктурі України примушують Зеленського до переговорів.

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Також про необхідність переговорів заявляв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який підтримує політику Путіна і постійно транслює його наративи.

У Росії навіть провели закрите соцопитування, згідно з яким відсоток росіян, які виступають за мирні переговори з Україною, різко збільшився в останні місяці. Зараз за переговори близько 55% громадян РФ.

Росія не хоче говорити на переговорах про тимчасово окуповані АРК Крим, ОРДЛО та окремі території Херсонської та Запорізької областей. При цьому загарбники, ймовірно, сподівалися, що зможуть зломити українців відсутністю світла і тепла. Агресор думав, що українці в таких умовах тиснутимуть на владу, щоб вона погодилася на переговори.

Але Україна не згодна на переговори на умовах Росії, а українці не виходять на акції протесту через відсутність світла.

Мабуть, у зв'язку з цим зараз країна-агресор вирішила змінити тактику в питанні переговорів.

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