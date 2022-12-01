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Посли G7 нагадали, що формування ВРП - одна з ключових умов для руху України до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 17:08

Посли країн Групи семи висловили надію на те, що з’їзд суддів невдовзі призначить вісім нових членів Вищої ради правосуддя, та нагадали, що формування ВРП - одна з реформ, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву посли опублікували у своєму Twitter.

Вони передусім відзначили те, що Україна в умовах війни продовжує реформи. 

"Вітаємо оприлюднення Етичною радою рішень щодо кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів. Очікуємо, що в січні З’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху до ЄС", - зазначають посли.

Нагадаємо, Венеційська комісія похвалила Україну за процедуру очищення Вищої ради правосуддя.

Втім, активісти, які відстежують судову реформу, побоюються, що всередині судової системи спробують саботувати призначення, необхідні для створення повноважної ВРП.

Теми: суд
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