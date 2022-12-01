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Кличко не виключає, що у разі обстрілів кияни залишаться без тепла до весни

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 16:56
Кличко не виключає, що у разі обстрілів кияни залишаться без тепла до весни
Віталій Кличко, фото з Facebook

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що у випадку російських обстрілів інфраструктури столиці у холодну пору доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни.

Джерело: Кличко на Київському безпековому форумі

Пряма мова: "Якщо протягом 24 годин за температури -5 зовнішньої не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо вимушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І до початку весни будуть складні виклики".

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Деталі: Кличко зазначив, що "за дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятися від зовнішньої", також залишається загроза руйнування системи електропостачання у всьому місті.

Він закликав мешканців бути готовими до різних сценаріїв, навіть до найгіршого, та мати план дій на такий випадок.

"Я просив би кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де в когось є будинок, щоб у випадку критичної ситуації у вас були опалення і вода, ключові дві складові", - сказав мер.

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Кличко наголосив, що місто може в будь-який момент "повернутися до поганого сценарію, і пункти обігріву, вони ж пункти незламності – це не панацея і це не врятує людей".

"В місті Києві на сьогоднішній день перебуває 3,5 мільйони людей. 430 пунктів обігріву – смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде замало. Не дай бог, в ситуації, вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоб там жити. Це для тимчасового перебування в короткий строк", - сказав мер.

Кличко також вважає, що Київ "був і залишається метою агресора".

"Те, що орків зараз немає в передмісті Києва – дякуємо ЗСУ, але це не значить, що плани змінилися і вони найближчим часом знов не захочусь повернутись", - зазначив він.

Що передувало: 29 листопада Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

Теми: Віталій КличкоКиївопаленняелектроенергія
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