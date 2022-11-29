Злити воду при -3°C: КМДА дало вказівки на випадок НС з теплопостачанням у Києві

Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У зв’язку із суттєвим похолоданням, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла".

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Деталі: Йдеться про всі обслуговуюч ікомпанії, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

Відзначається, що у разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

Зокрема, якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

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Персонал обслуговуючих організацій повинен:

Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.

Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж: спочатку № 1 на подавальному трубопроводі; потім на № 2 на зворотному трубопроводі.

Відкрити спусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.

Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.

Після стікання води із спусників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.

Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.