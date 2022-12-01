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Британський ведучий Беар Гріллз покаже програму про Зеленського і виживання українців

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 19:22
Володимир Зеленський і Беар Гріллз, фото ОП

Відомий британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллз відвідав Україну для зйомки програми і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Зеленський у Telegram, Гріллз у Facebook

 
Володимир Зеленський і Беар Гріллз, усі фото ОП

Дослівно Зеленський: "Бере Гріллзе, дякую за цей візит до України! Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей".

Деталі: Сам Гріллз повідомив, що цього тижня відвідав Київ, і це було унікальним досвідом для нього.

"Оскільки країна вступає в зиму, а її інфраструктура зазнає нападів, виживання мільйонів людей є дуже реальною щоденною боротьбою", - підкреслив він.

 

Ведучий обіцяє, що завдяки спеціальній програмі "світ побачить президента Зеленського з того боку, з якого його ще ніколи не показували".

 

Довідка: Едвард Майкл "Беар" Гріллз — британський мандрівник, телеведучий та письменник. Найбільш відомий завдяки телепрограмі "Man vs. Wild" ("Вижити будь-якою ціною"), що виходить на "Channel 4" для Великої Британії і на Discovery Channel для США, Європи, Азії та Африки. У програмі Гріллз висаджується в диких місцях, показуючи глядачам, як виживати. Вона виходить з 2006 року.

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Теми: Зеленськийтелебачення
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