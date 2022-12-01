Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ і САП взялися за махінації з житлом екснардепа ОПЗЖ

"Українська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 19:46
Олександр Долженков, фото з Wikipedia

САП та НАБУ викрили на махінації з житлом колишнього народного депутата від ОПЗЖ Олександра Долженкова.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно: "1 грудня 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло народному депутату України VIII скликання. Йому інкриміновано вчинення дій, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн".

Деталі: У САП зазначили, що лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.

Антикорупційна прокуратура традиційно не називає імені колишнього депутата. За даними джерела УП у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Долженкова.

Що передувало: У 2016 році громадський рух "Чесно" з посиланням на електронну декларацію Долженкова повідомив, що той, володіючи дорогою квартирою на Печерську площею 181,3 кв. м, бере у держави грошову допомогу на оренду невеликої квартири на Харківському масиві в Києві.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОПЗЖВерховна РадажитлоАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ

фотоСвященник Лаври Захарія отримав особисте зобов'язання за "співи про Росію"

ЄС остаточно схвалив граничну ціну на російську нафту

Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності - Боррель

фото, відео, оновленоВ Одесі прогримів вибух: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

фотоСуперяхту Медведчука, арештовану в Хорватії, продадуть на користь України

Усі новини...
ОПЗЖ
Рада забрала мандат у Льовочкіної
Льовочкіна вирішила здати мандат нардепа від "ОПЗЖ"
Беленюк заявив, що не може залишатися в "такому" НОК 
Останні новини
21:28
У Польщі відкрили провадження через погрози українським дипломатам
20:57
адресиОпубліковано перелік магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві
20:48
Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у двох районах триваліші – YASNO
20:44
Кулеба: Українські посольства отримали 17 листів із залякуваннями дипломатів
20:44
Нідерланди заблокують вступ Болгарії до Шенгену - рішення уряду
20:22
Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ
20:20
Призначення і нарахування субсидій буде відбуватись через Пенсійний фонд – Шмигаль
20:18
фотоСвященник Лаври Захарія отримав особисте зобов'язання за "співи про Росію"
20:08
Глава Мюнхенської конференції: Україна має повне право відвоювати Крим
19:58
МВС Іспанії розповіло, що було в пакунку, який отримало посольство України
Усі новини...