НАБУ і САП взялися за махінації з житлом екснардепа ОПЗЖ

САП та НАБУ викрили на махінації з житлом колишнього народного депутата від ОПЗЖ Олександра Долженкова.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно: "1 грудня 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло народному депутату України VIII скликання. Йому інкриміновано вчинення дій, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн".

Деталі: У САП зазначили, що лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.

Антикорупційна прокуратура традиційно не називає імені колишнього депутата. За даними джерела УП у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Долженкова.

Що передувало: У 2016 році громадський рух "Чесно" з посиланням на електронну декларацію Долженкова повідомив, що той, володіючи дорогою квартирою на Печерську площею 181,3 кв. м, бере у держави грошову допомогу на оренду невеликої квартири на Харківському масиві в Києві.