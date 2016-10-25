Депутат Долженков має дорогу квартиру, але бере компенсацію на оренду

Депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков, володіючи дорогою квартирою на Печерську площею 181,3 кв. м, бере у держави грошову допомогу на оренду невеликої квартири на Харківському масиві в Києві.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно" з посиланням на електронну декларацію Долженкова.

Оскільки депутат зареєстрований не у Києві, а в Донецькій області, за законом, він має право на компенсацію за оренду житла, чим і користується щомісяця. Відповідні дані розміщені на сайті Верховної Ради.

Згідно з декларацією, депутат орендував квартиру в районі Харківського масиву столиці, яка належала Тетяні Бородіній. Особа з тим самим прізвищем є в списку помічників Долженкова, та була спостерігачем від Партії регіонів на виборах 2012 року.

Громадський рух припускає, що таким чином Долженков використовує державні кошти на компенсацію оренди житла як бонусну оплату роботи своєї помічниці.