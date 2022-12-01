Після паузи на вихідних противник збільшив польоти тактичної авіації - Повітряні сили

Після зниження активності російських літаків на вихідні противник з понеділка наростив присутність тактичної авіації в небі над окупованою частиною України та поблизу її кордонів.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Загалом противник і сьогодні, і вчора, і позавчора вже більше наростив польоти в небі.

На вихідні було невелике зосередження авіації, фактично декілька літаків здійснювали патрулювання як в акваторії Чорного моря, так само і довкола українських кордонів (з півночі та сходу), а вже в будні дні цього тижня активність збільшилася.

Сьогодні спостерігалось до 30 літаків у повітряному просторі на окупованій території України і в акваторії Чорного моря і деякі – на території Росії. Ці літаки – це тактична, а не стратегічна авіація, вони були направлені очевидно на підтримку дій сухопутних військ та можливо – завдання ударів керованими авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-31 та інші".

Деталі: Також Ігнат підтвердив, що повітряна тривога по всій Україні у четвер оголошувалася через російські МіГи-31 (можуть нести надзвукову ракету "Кинджал", радіус дії якої - 2000 кілометрів), які вилетіли з Білорусі і перебазувалися до РФ.

При цьому речник Повітряних сил наголосив, що місце розташування цих винищувачів ворога не має особливого стратегічного значення: противник може випустити ракету і з території РБ і зі своєї.

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Довідково: Тактична авіація – це винищувачі, штурмовики, бомбардувальники та вертольоти армійської авіації, які виконують завдання безпосередньо у районі ведення бойвих дій.

Стратегічна авіація – літаки, що можуть здійснювати пуски ракет поза межами арени бойових дій, з великої дистанції.