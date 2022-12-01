З Білорусі в РФ відлетіли російські винищувачі, які можуть нести "Кинджали"

Три російські винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", відлітають з території Білорусі до Росії.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: За інформацією моніторингової групи, три Міг-31К ПКС Росії з бортовими номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333 відлітають із Білорусі на аеродром "Саваслейка", що розташований у Нижегородській області РФ. Перші два літаки злетіли о 14:12 і 14:25, а третій – о 15:03.

Реклама:

Як повідомляє Беларускі Гаюн, там розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони Росіїї.

Водночас в Україні була оголошена повітряна тривога. Вона тривала з 14:25 до 15:36.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ