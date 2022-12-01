З Білорусі в РФ відлетіли російські винищувачі, які можуть нести "Кинджали"

Три російські винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", відлітають з території Білорусі до Росії.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: За інформацією моніторингової групи, три Міг-31К ПКС Росії з бортовими номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333 відлітають із Білорусі на аеродром "Саваслейка", що розташований у Нижегородській області РФ. Перші два літаки злетіли о 14:12 і 14:25, а третій – о 15:03.

Як повідомляє Беларускі Гаюн, там розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони Росіїї.

Водночас в Україні була оголошена повітряна тривога. Вона тривала з 14:25 до 15:36.

Що цьому передувало:

1 листопада розвідка Британії повідомила, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більш залучену у війну.

2 листопада Беларускі Гаюн повідомив, що на аеродромі в білоруських Мачулищах перебувають три МіГ-31К ПКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що переміщення російських гіперзвукових ракет "Кинджал" до Білорусі не означає, що вони стають більш чи менш небезпечними для України.