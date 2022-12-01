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РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні – Зеленський

Олена РощінаЧетвер, 1 грудня 2022, 22:55
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 грудня

Пряма мова: "Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором".

Деталі: По-перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

По-друге, Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

По-третє, доручено забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

По-четверте, усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України і застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі.

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По-пʼяте, сказав Зеленський, потрібно підвищити статус і посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті. 

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави", – сказав президент.

Теми: ЗеленськийРНБОцеркваУПЦ МП
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