Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні – Зеленський

Олена РощінаЧетвер, 1 грудня 2022, 21:55
РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 грудня

Пряма мова: "Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором".

Реклама:

Деталі: По-перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

По-друге, Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

По-третє, доручено забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

ВІДЕО ДНЯ

По-четверте, усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України і застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі.

По-пʼяте, сказав Зеленський, потрібно підвищити статус і посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті. 

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави", – сказав президент.

Теми: ЗеленськийРНБОцеркваУПЦ МП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Україна повернула ще 50 захисників – четвертий обмін із Росією за два тижні 
Після паузи на вихідних противник збільшив польоти тактичної авіації - Повітряні сили
Байден і Макрон засудили війну РФ, обіцяють Україні більше ППО й допомогу з енергетикою
Уряд Італії підтримав постачання Україні зброї до кінця 2023 року
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: