Країна ЄС поки не погодили новий пакет санкцій проти РФ - Боррель

Країни-члени Європейського Союзу ще не погодили дев'ятий санкційний пакет проти Росії, можливо, рішення буде в понеділок ввечері.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на початку зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Єврокомісія висунула пропозиції. Але рішення має ухвалити Рада ЄС. 27 міністрів мають різні погляди на це питання. Відтоді як ми зробили пропозицію, а це ще не рішення, відбулися обговорення, і я сподівався, що вранці ми зможемо оголосити про "зелене світло", але поки це не так", - сказав Боррель.

"Можливо, в кінці дня. Але є певні питання, які потребують узгодження. Сподіваюсь це станеться ввечері, можливо, завтра. Але я не скажу, що це буде легко, тому що є різні погляди серед країн-членів", - додав він.

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.

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