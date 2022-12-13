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Росія змушена використовувати снаряди понад 40-річної давнини на свій ризик – Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 01:17
фото: twitter ЄП

Через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це на брифінгу в понеділок сказав високопосадовець міністерства оборони США.

"Вони (Росія) зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", – сказав він на умовах анонімності.

За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню й відсутності постачання з інших країн – зокрема Ірану та Північної Кореї – Росія вичерпає всі придатні боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", – сказав посадовець.

Він зауважив, що використання Росіє. старих запасів пов'язане з певними ризиками: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять, або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".

На початку грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російські сили в Україні зазнали низки невдач – від проблем із моральним духом до нестачі боєприпасів, зокрема темпи використання останніх у Росії більші, ніж виробництва.

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А розвідка Британії вважає, що Росія могла почати використовувати проти України іранські безпілотники, отримані з нової партії.

Теми: РосіявійназброяСША
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