Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 14:51

Британія у вівторок ввела санкції проти 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що використовувалися в цих атаках.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Відзначається, що під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста. 

У списку, зокрема, генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по об'єктах в Україні.

Велика Британія заявила, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль в атаках на цивільне населення, посилаючись на інформацію США. Згідно з даними Вашингтона, Іран став одним із головних військових союзників Росії, відправивши їй сотні безпілотників.

"Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити" - наводяться у повідомленні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

Сьогоднішні санкції також торкнулися осіб, які сприяють виробництву іранських безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників ввів Європейський Союз. 

Теми: Велика Британіясанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Європарламенті вручили премію Сахарова сміливому народу України

фотоСБУ потрусила комуністів і "Русь єдину": обшуки в трьох містах

Мелітополь, ймовірно, стане наступним фронтом війни – NYT

фото, відео Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

фото, відеоРосіяни обстріляли Херсонську ОВА

відеоКличко заступився за відстороненого мера Чернігова

Усі новини...
Велика Британія
Британія відкрита для надання Україні зброї більшої дальності – Воллес
У Британії через снігопад скасовані або затримуються десятки авіарейсів
Лівійця, обвинуваченого в причетності до теракту над Локербі 1988 року, взяли під варту в США
Останні новини
16:22
Новий керівник САП Олександр Клименко: "Корупція під час війни не бере паузи на відпочинок"
16:18
Саакашвілі знову оголосив голодування
16:18
З України через війну виїхали 20% від фактичного населення – Лубінець
15:46
У листопаді доходи РФ від експорту нафти впали через знижки на барелі – МЕА
15:34
фотоРосіяни показали свою "засічну лінію" на кордоні з Україною
15:32
У "Дії" оновили COVID-сертифікати: що змінилося
15:26
У Харкові вимагають прибрати ім’я Пушкіна з назви драмтеатру
15:23
Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд макрофіну в 2023 році
15:21
Через обстріли РФ житловий масив Херсона лишився без тепла: ОВА закликає до евакуаціі
15:17
На деокупованих територіях знайшли дитячі катівні – Лубінець
Усі новини...