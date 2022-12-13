Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 13:51

Британія у вівторок ввела санкції проти 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що використовувалися в цих атаках.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Відзначається, що під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста. 

Реклама:

У списку, зокрема, генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по об'єктах в Україні.

Велика Британія заявила, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль в атаках на цивільне населення, посилаючись на інформацію США. Згідно з даними Вашингтона, Іран став одним із головних військових союзників Росії, відправивши їй сотні безпілотників.

"Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити" - наводяться у повідомленні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогоднішні санкції також торкнулися осіб, які сприяють виробництву іранських безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.

Напередодні нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників ввів Європейський Союз. 

Теми: Велика Британіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: