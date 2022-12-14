Комітет Бундестагу схвалив закупівлю винищувачів F-35 у США за 10 млрд євро - ЗМІ

Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на суму 10 мільярдів євро.

Про це повідомили агентству Reuters два члени комітету, пише "Європейська правда".

Це один із перших великих оборонних проєктів, на який Берлін витратить гроші зі спеціального фонду в 100 мільярдів євро. Про створення фонду канцлер Олаф Шольц оголосив через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Ці гроші призначені для приведення озброєння та обладнання Бундесверу у відповідність до стандартів після десятиліть виснаження.

Німеччина має намір придбати загалом 35 винищувачів F-35, включаючи ракети та інше озброєння та обладнання.

Перші вісім літаків мають бути поставлені у 2026 році.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу.