Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації

Антикорупційники повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей народному депутатові України IХ скликання.

Джерело: пресслужба НАБУ, САП, співрозмовник УП

Деталі: Повідомляється, що 14 грудня НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

За даними джерела УП, йдеться про Володимира Гевка (фракція "Слуга народу").

Слідство встановило, що народний обранець не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн.

Також майже на 10 тисяч гривень занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.

Загалом, відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн, зазначають антикорупційники.