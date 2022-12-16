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ЗСУ відбили ворожі атаки біля 22 населених пунктів – зведення

"Українська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 06:51
Українські військові, фото з Facebook Генштабу

15 грудня Сили оборони відбили атаки в районах 22 населених пунктів та уразили 5 пунктів управління противника.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення".

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

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На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисники збили 2 БпЛА типу "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Теми: Збройні силивійнаРосіяДонецька область
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