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ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 21:09
Санкції, фото Getty Images

Рада ЄС у п’ятницю ухвалила рішення про введення санкцій проти ще 141 фізичної та 49 юридичних осіб у відповідь на ескалацію російської війни проти України.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Це рішення є елементом всеосяжного дев'ятого пакету санкцій, ухваленого Радою раніше сьогодні.

"Ми націлюємось на майже 200 нових фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації незаконної війни Росії в Україні. Під удар потрапили політичні лідери в російському уряді, у Думі, у Раді Федерації та у судовій системі. Під санкції потрапляють особи, відповідальні за розграбування українського зерна та силову депортацію українського народу, зокрема дітей, а також організації, які отруюють публічний простір систематичним маніпулюванням інформацією", - прокоментував рішення Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки

Серед підсанкційних осіб - військовослужбовці російських Збройних сил і різних родів військ, члени Державної Думи та Ради Федерації, міністри та губернатори. 

Санкції також стосуються осіб, відповідальних за ракетні удари по цивільному населенню, цивільній критичній інфраструктурі, а також за викрадення та подальше незаконне усиновлення українських дітей. 

До чорного списку потрапили і члени сімей осіб, які вже перебувають під санкціями, популярні громадські діячі, відповідальні за пропаганду та дезінформацію, а також особи, відповідальні за розграбування української сільськогосподарської продукції.

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Щодо конкретних імен, до нових санкційних списків увійшла віцепрем'єрка Тетяна Голікова, помічник президента РФ Максим Орєшкін і глава Федеральної податкової служби Данило Єгоров, міністри уряду РФ, судді Конституційного суду, губернатори і дві дочки Рамзана Кадирова Айшат і Каріна.

Також під санкції потрапили Нікіта Михалков, Григорій Лепс, Борис Корчевников, Дмитро Пучков.

Серед організацій, які потрапили під санкції, такі банки, як "Москвоський кредитний банк", ВАТ "Далекосхідний", оборонні та промислові компанії, численні політичні партії, підконтрольні російській владі медіахолдинги, що є основою пропагандистської машини Кремля, і воєнізовані угруповання.

Також ЄС ввів санкції проти всіх парламентських партій РФ - "Єдиної Росії", ЛДПР, КПРФ, "Справедливої Росії" і "Нових людей", Збройних сил РФ і всіх їхніх видів та Роскомнагляду.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, тепер застосовуються щодо 1386 фізичних та 171 юридичної особи.

Відповідні правові акти, включаючи імена фізичних та юридичних осіб, які включені до списку, вже були опубліковані в Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Посли ЄС  узгодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію проти України 15 грудня.

Утім, Угорщина у процесі перемовин про дев’ятий пакет санкцій проти Росії змогла добитися невключення до нього трьох російських міністрів.

Теми: санкціїЄС
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