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Пентагон про війну в Україні: Зима буде дуже динамічним часом

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 03:51

Співробітниця Пентагону, яка курирує політику щодо України, Лора Купер заявила, що підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься в режимі "високої терміновості".

Джерело: Купер в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Отже, у ті найперші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакують за кількома напрямками, я б сказала, що "Джавелін" і "Стінгер" були критично важливими засобами, що дають змогу українцям відбити цей початковий наступ.

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Пізніше, коли поле бою перетворилося на артилерійське протиборство на сході, саме система HIMARS, а до цього наші гаубиці M777 зіграли дійсно вирішальну роль".

"Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як про час для відпочинку і переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".

Деталі: США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

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Вона наголосила, що "сьогодні це зовсім інша гра", якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вторглася в Крим 2014 року.

Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби в протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона, додавши, що допомога США еволюціонувала, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.

Купер також підтвердила, що США відправили Україні комплектуючі для ЗРК С-300 для підтримки можливостей протиповітряної оборони до того, як були розгорнуті комплекси NASAMS.

"Навесні минулого року ми відправляли українцям запасні частини, щоб підтримувати їхні системи С-300 у робочому стані. Однак системи NASAMS справді мають головну здатність, яку українці одразу ж змогли неймовірно ефективно використати проти російських ракетних загроз, а також проти російських безпілотних літальних апаратів (дронів)", - підкреслила Купер.

Наразі США не планують постачати Україні високоточні боєприпаси великої дальності, такі як керовані ракети армійського тактичного ракетного комплексу (ATACMS).

Також представниця Пентагону назвала тактику російських військ в Україні Купер "м'ясорубкою, в яку кидають людей, не беручи до уваги величезні втрати".

Теми: війна
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