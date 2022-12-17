Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відбили атаки ворога у районах понад 20 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 06:00
ЗСУ відбили атаки ворога у районах понад 20 населених пунктів – зведення
фото: Генштаб

За добу 16 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Реклама:

В той же час російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки - Луганської.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник  обстріляв райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого ураження поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії  за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Генштаб
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: