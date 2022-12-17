Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили атаки ворога у районах понад 20 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 07:00
фото: Генштаб

За добу 16 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

В той же час російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки - Луганської.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник  обстріляв райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого ураження поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії  за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Вісник добрих новин": ISW проаналізував, як Кремль "відбілює" Путіна

Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну

За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський

ЧС-2022: Хорватія вдруге поспіль фінішує у трійці найкращих

Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році - Шольц

Росія отримала нову партію "Шахедів" – розвідка

Усі новини...
Генштаб
Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб
У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу
Окупанти перевозять поранених і трупи з Мелітополя до Криму – Генштаб
Останні новини
07:58
фотоВорог ударив по Нікополю з важкої артилерії, є постраждалий
07:44
На окупованому Запоріжжі запроваджують цілодобову комендантську годину – штаб
07:10
ЗСУ вдарили по 8 районах зосередження особового складу ворога – зведення
06:50
оновлено від 04:52Північна Корея запустила дві балістичні ракети з різницею в часі менше години
05:46
Молдова призупинила ліцензію 6 телеканалів, які дезінформували про війну в Україні
03:50
"Вісник добрих новин": ISW проаналізував, як Кремль "відбілює" Путіна
02:48
відеоБританія підтвердила відправку високоточних ракет Brimstone 2 в Україну
01:58
Австрія назвала Голодомор "жахливим злочином"
01:12
Путін не захотів зустрічатися із Зеленським і назвав його "пособником нацизму" – NYT
00:37
Прикордоння Сумщини ворог атакував АГС і мінами – ОВА
Усі новини...