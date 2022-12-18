В ЄС досягли угоди щодо кліматичної політики і реформи системи торгівлі викидами

Депутати Європарламенту й уряди країн ЄС домовилися про реформування системи торгівлі викидами (ETS), що діє в Євросоюзі з 2005 року.

Рішення ухвалено після кількох днів обговорення, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

Система ETS - засаднича для європейської кліматичної політики й ключ до досягнення кліматичної нейтральності ЄС. До 2030 року викиди в секторах, для яких діє ETS, мають скоротитися на 62% в порівнянні з 2005 роком, що на один відсотковий пункт більше, ніж пропонувала Єврокомісія.

Для цього скорочення на рівні ЄС будуть одноразово знижені квоти на викиди, у 2024 році - на 90 мільйонів тонн еквівалента CO2, у 2026 році - на 27 мільйонів тонн еквівалента CO2. На додачу заплановано щорічне зменшення квот на 4,3% у 2024-2027 роках та на 4,4% у 2028-2030 роках.

У Європарламенті прописали також, як протягом восьмирічного періоду реалізовуватиметься поетапне скасування безплатних квот для підприємств. Так, у 2026 році число таких квот скоротиться на 2,5%, а до 2034 року від них планують відмовитися повністю.

До 2025 року Єврокомісія також повинна оцінити ризики, пов'язані з продукцією ЄС, що вивозиться в треті країни, при виробництві якої в атмосферу потрапляють великі обсяги вуглекислого газу, і, за необхідності, представити відповідну вимогам Світової організації торгівлі (СОТ) законодавчу пропозицію для усунення негативного впливу. Кошти від продажу 47,5 мільйона сертифікатів будуть спрямовані на додаткову оцінку загроз.

Крім того, до 2027 року планується створити механізм ETS II для автотранспорту та будівельної галузі. При цьому запуск ETS II можуть відкласти до 2028 року, якщо ціни на енергоносії залишатимуться вкрай високими.