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Греція й Туреччина провели таємні переговори з нормалізації відносин за посередництва Німеччини

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 22:24

Представники Греції й Туреччини минулого тижня взяли участь у таємних переговорах у Брюсселі за німецького посередництва на тлі загострення двосторонніх відносин.

Інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьку службу DW.

"Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож зустріч відбулася і очікуються інші подібні контакти", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи означає зустріч у Берліні початок нової німецької ініціативи з посередництва між Анкарою й Афінами, Гебештрайт відповів, що про це не йдеться, але подальші контакти між сторонами очікуються.

За даними грецьких ЗМІ, зустріч між високопосадовцями Греції й Туреччини відбулася минулої п’ятниці. З грецького боку в ній взяла участь глава дипломатичного офісу прем'єр-міністра Греції Анна-Марія Бура, а з турецького – радник президента Ібрагім Калін. Німецьке посередництво здійснював дипломатичний радник федерального канцлера Німеччини Єнс Пльоттнер.

Протягом останніх місяців канцлер та міністерство закордонних справ Німеччини неодноразово висловлювали думку, що Берлін міг б зробити конструктивний внесок у діалог між Грецією та Туреччиною за умови, що обидві країни бажають цього.

Як нагадує DW, востаннє німецьке посередництво між Афінами та Анкарою мало місце влітку 2020 року за ініціативи тодішньої канцлерки Ангели Меркель, коли грецько-турецькі відносини досягли небезпечної ескалації біля узбережжя Кастелорізо через конфлікт щодо природних ресурсів.

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Незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Теми: ТуреччинаГреціяНімеччинапереговори
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