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Греція й Туреччина провели таємні переговори з нормалізації відносин за посередництва Німеччини

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 21:24

Представники Греції й Туреччини минулого тижня взяли участь у таємних переговорах у Брюсселі за німецького посередництва на тлі загострення двосторонніх відносин.

Інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьку службу DW.

"Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож зустріч відбулася і очікуються інші подібні контакти", – сказав він.

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На уточнювальне запитання, чи означає зустріч у Берліні початок нової німецької ініціативи з посередництва між Анкарою й Афінами, Гебештрайт відповів, що про це не йдеться, але подальші контакти між сторонами очікуються.

За даними грецьких ЗМІ, зустріч між високопосадовцями Греції й Туреччини відбулася минулої п’ятниці. З грецького боку в ній взяла участь глава дипломатичного офісу прем'єр-міністра Греції Анна-Марія Бура, а з турецького – радник президента Ібрагім Калін. Німецьке посередництво здійснював дипломатичний радник федерального канцлера Німеччини Єнс Пльоттнер.

Протягом останніх місяців канцлер та міністерство закордонних справ Німеччини неодноразово висловлювали думку, що Берлін міг б зробити конструктивний внесок у діалог між Грецією та Туреччиною за умови, що обидві країни бажають цього.

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Як нагадує DW, востаннє німецьке посередництво між Афінами та Анкарою мало місце влітку 2020 року за ініціативи тодішньої канцлерки Ангели Меркель, коли грецько-турецькі відносини досягли небезпечної ескалації біля узбережжя Кастелорізо через конфлікт щодо природних ресурсів.

Незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Теми: ТуреччинаГреціяНімеччинапереговори
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