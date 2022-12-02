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ISW повідомив, для чого Лукашенко заговорив про загрозу для Білорусі з боку НАТО

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 грудня 2022, 05:43

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), робить заяви про загрозу з боку НАТО, аби таким чином підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: За даними, зібраними експертами інституту, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що НАТО готується напасти на Білорусь.

Лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.

Крім того, він заявив, що білоруській владі вдалося утримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, і що НАТО нарощує сили і посилює бойову підготовку в сусідніх країнах.

У той же час міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що прямої підготовки до війни не ведеться, і що Білорусь буде лише захищати свою територію.

За висновками ISW, Лукашенко і Хренін, ймовірно, зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО і провокаційній діяльності вздовж білоруського кордону для підстав стверджувати, що військові РБ повинні залишитися в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу у війну в Україні.

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ISW і надалі продовжує оцінювати вступ Білорусі у війну Росії проти України як вкрай малоймовірний.

Ключові висновки інституту:

  • Лукашенко продовжив створювати інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу у війну проти України.
  • Російські війська продовжили докладати зусиль для оборони від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна.
  • Загарбники продовжували поступово закріплюватися в районі Бахмута і проводити наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.
  • Окупанти також продовжували проводити оборонні заходи та переміщення особового складу на східному березі Дніпра у Херсонській області.
  • Пересування російських військових у Запорізькій області може свідчити про те, що загарбники не в змозі захистити критичні райони в умовах посилення українських ударів.
  • Війська РФ тримають резерви У Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.
  • Фінансові труднощі Кремля продовжують підживлювати внутрішні заворушення.
  • З'являються докази продовження часткової мобілізації в умовах низького морального духу та високого рівня дезертирства у російських військах.
  • Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин продовжив спроби зміцнити репутацію ПВК.
  • Російські окупаційні чиновники продовжили зусилля з інтеграції окупованих територій у російський фінансовий та правовий простір.
  • Окупанти продовжили експлуатувати українське цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури для підтримки військових дій Росії в Україні.

Теми: БілорусьНАТОвійнаЛукашенко
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