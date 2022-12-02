Американські аналітики заявляють про неспроможність окупантів обороняти ключові позиції

Пересування окупантів на Запоріжжі вказує на їхню неготовність обороняти ключові позиції – такий висновок зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Джерело: ISW

Дослівно: "Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська не можуть захистити критично важливі райони на тлі посилення українських ударів по місцях зосередження російських сил та їхній логістиці".

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Деталі: ISW припускають, що російські війська можуть виводити особовий склад з позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області, щоб зменшити вплив зростаючої кількості українських ударів по зосередженнях російської живої сили і техніки.

На думку експертів, відхід з Пологів є особливо примітним, оскільки населений пункт знаходиться на критично важливій дорожній розв’язці, і російським силам, ймовірно, буде важче захищати Токмак під час українського контрнаступу без контролю над цією розв’язкою.

ISW прийшли до висновку, що відхід з критично важливої позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть захистити всю лінію фронту в Запорізькій області і визначають пріоритетні місця для зосередження сил.

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Однак не менш імовірно, що російські сили переорієнтовують своє угруповання в Запорізькій області і можуть перекидати різний особовий склад назад у ці населені пункти.