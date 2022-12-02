Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 11:03
Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, – а саме Росія не планує забрати свої війська з території України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена. А вона включала ще кілька речень. Він сказав, що перше – Путін має піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів.

Реклама:

США, як і раніше, не визнають нових територій у складі РФ, і, звісно, це істотно ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення".

Деталі: За словами Пєскова, Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії".

За його словами, "саме президент РФ ще до початку СВО спробував ініціювати переговори на основі підготовлених (Росією – ред.) проєктів текстів і зі США, і з НАТО, і з ОБСЄ".

ВІДЕО ДНЯ

Пєсков зазначив, що ця "ініціатива РФ взаємності не отримала".

"СВО триває. Але при цьому – це важливо – президент Путін був, є і залишається відкритим для контактів і переговорів. Найкращий шлях досягнення наших інтересів – мирними дипломатичними засобами", – підсумував Пєсков.

Що було раніше: Президент США Джо Байден заявив, що наразі не має наміру говорити з російським візаві Володимиром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні, а саме – якщо виведе війська з України. 

Теми: РосіявійнаБайденпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім
Путін розповів Шольцу, чому тероризує українців ударами по енергооб’єктах
Реклама російських бойовиків "Вагнера" просочилась в TikTok: 1 мільярд переглядів
ССО вирахували, артилерія ліквідувала: у Пологах знищили ворожий РЕБ
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: