Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 12:03
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, – а саме Росія не планує забрати свої війська з території України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена. А вона включала ще кілька речень. Він сказав, що перше – Путін має піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів.

США, як і раніше, не визнають нових територій у складі РФ, і, звісно, це істотно ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення".

Деталі: За словами Пєскова, Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії".

За його словами, "саме президент РФ ще до початку СВО спробував ініціювати переговори на основі підготовлених (Росією – ред.) проєктів текстів і зі США, і з НАТО, і з ОБСЄ".

Пєсков зазначив, що ця "ініціатива РФ взаємності не отримала".

ВІДЕО ДНЯ

"СВО триває. Але при цьому – це важливо – президент Путін був, є і залишається відкритим для контактів і переговорів. Найкращий шлях досягнення наших інтересів – мирними дипломатичними засобами", – підсумував Пєсков.

Що було раніше: Президент США Джо Байден заявив, що наразі не має наміру говорити з російським візаві Володимиром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні, а саме – якщо виведе війська з України. 

Теми: РосіявійнаБайденпереговори
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоНаєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування

ДБР провело обшуки і вилучило документи у КМДА

Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій

Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

фотоУ США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

відеоОбшуки в УПЦ МП: Зеленський обіцяє продовження боротьби за "духовну незалежність"

Усі новини...
Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім
Путін розповів Шольцу, чому тероризує українців ударами по енергооб’єктах
Реклама російських бойовиків "Вагнера" просочилась в TikTok: 1 мільярд переглядів
ССО вирахували, артилерія ліквідувала: у Пологах знищили ворожий РЕБ
Останні новини
13:28
В РФ розкритикували запровадження граничної ціни на російську нафту
13:25
Повернення планових відключень можливе за умови збільшення потужності в систему – ДТЕК
13:17
Вибух в Одесі 1 грудня стався через боєприпас, який волонтер перевозив як сувенір – ЗМІ
13:07
США внесли Росію та ПВК "Вагнер" до переліку організацій, які обмежують свободу віросповідання
12:46
Нацбанк продав на міжбанку понад $569 мільйонів з резервів
12:30
Росіяни завезли до окупованого Мелітополя вчителів з Дагестану – ЦНС
12:25
В РФ розкритикували запровадження граничної ціни на російську нафту
12:06
РФ тримає напоготові 24 ракети "Калібр" у Чорному морі – Сили півдня
11:50
відеоНаєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування
11:38
У Сеймі Латвії розглянуть ідею про перехід на чотириденний робочий тиждень
Усі новини...