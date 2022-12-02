Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, – а саме Росія не планує забрати свої війська з території України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена. А вона включала ще кілька речень. Він сказав, що перше – Путін має піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів.

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США, як і раніше, не визнають нових територій у складі РФ, і, звісно, це істотно ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення".

Деталі: За словами Пєскова, Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії".

За його словами, "саме президент РФ ще до початку СВО спробував ініціювати переговори на основі підготовлених (Росією – ред.) проєктів текстів і зі США, і з НАТО, і з ОБСЄ".

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Пєсков зазначив, що ця "ініціатива РФ взаємності не отримала".

"СВО триває. Але при цьому – це важливо – президент Путін був, є і залишається відкритим для контактів і переговорів. Найкращий шлях досягнення наших інтересів – мирними дипломатичними засобами", – підсумував Пєсков.

Що було раніше: Президент США Джо Байден заявив, що наразі не має наміру говорити з російським візаві Володимиром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні, а саме – якщо виведе війська з України.