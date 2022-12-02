Реклама російських бойовиків "Вагнера" просочилась в TikTok: 1 мільярд переглядів

Нью-йоркська фірма NewsGuard, що вивчає та відстежує дезінформацію виявила, що в TikTok розміщені сотні відеороликів, які прославляють російських найманців з ПВК "Вагнер", хоча правила платформи забороняють подібні відео насильств, ролики з "вагнерівцями" переглянули більше 1 мільярда разів.

Джерело: NewsGuard

Деталі: Аналітики виявили в TikTok 160 відеороликів, що зображують або натякають на насильство, яке вчиняють бойовики приватної російської компанії "Вагнер".

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Зокрема, 14 із них відео про страту колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який після відправки на війну в Україну здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

За даними NewsGuard, контент, що рекламує "Вагнер" в TikTok, був переглянутий понад 1 мільярд разів.

TikTok належить і управляється китайським інтернет-конгломератом ByteDance, який частково належить китайському уряду.

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Незважаючи на те, що TikTok належить китайській компанії, він заборонений в Китаї.

Аналітики NewsGuard також виявили понад 500 музичних відеороликів, які пропагують насильство проти українців, включаючи заклики вбивати українців, оскільки вони є нібито "нацистами".

Крім того, NewsGuard виявив п'ять акаунтів TikTok, які перенаправляють користувачів на позаплатформні сайти, де "Вагнер" регулярно публікує оголошення про вербування.

Ці 500 відео, які слугують інструментами пропаганди та вербування для "групи Вагнера", порушують правила TikTok, які забороняють контент, що "вихваляє, пропагує, прославляє або підтримує насильницькі дії", а також відео, які "підбурюють до насильства або іншим чином дегуманізують окрему особу чи групу осіб".

Більше того, у березні 2022 року TikTok заявив, що заборонив користувачам, які базуються в Росії, завантажувати будь-який новий контент.

NewsGuard також виявила 10 хештегів, безпосередньо пов'язаних з "групою Вагнера", які використовувалися на сотнях відео, більшість з яких просувають або прославляють цю групу.

Відео з трьома найпопулярнішими російськомовними хештегами, пов'язаними з "Вагнер Груп", - #чвк (ПВК), #вагнер (Вагнер) та #чвквангера (ПВК "Вангер") - загалом переглянули понад 1 мільярд разів.

Також популярним був англомовний хештег із неправильним англомовним написанням "Wagner", що може свідчити про обхід раніше заблокованого хештегу.

Відеоролики, пов'язані з Wagner Group, також викликають значний інтерес англійською мовою; відеоролики з англійськими хештегами #wagnergroup та #pmcwagnergroup станом на 29 листопада 2022 року переглянули понад 60 мільйонів разів.

Крім того, щонайменше 130 відео на TikTok містять кадри або фотографії, на яких бойовики "Вагнера", забивають кувалдою до смерті сирійця Мохаммеда Таха Ісмаїл Аль-Абдулла, який намагався дезертирувати з сирійської армії. Це відео було переглянуто більше 1 мільйона разів.

На прохання прокоментувати, в електронному листі від 30 листопада 2022 року представник TikTok заявив: "У наших правилах для спільноти чітко зазначено, що ми не дозволяємо людям використовувати нашу платформу для погроз або підбурювання до насильства, а також для обміну нападками або образами на основі національності людей або інших захищених характеристик. Ми будемо вживати заходів щодо контенту, який порушує ці правила".

NewsGuard виявили, що алгоритм TikTok, схоже, підштовхує користувачів до насильницького контенту Wagner Group.

Коли аналітик NewsGuard шукав термін "Вагнер", пошуковий рядок TikTok запропонував пошукові запити "страта Вагнера" і "кувалда Вагнера".

Той самий пошук російською мовою дав пропозиції "ПВК Вагнера", "кувалда Вагнера" та "оркестр Вагнера".

Крім того, акаунти TikTok, які підтримують "Вагнер", поширюють свої повідомлення і вербують солдатів через мережу.

Так, в одному з відео, яке на момент підготовки цього звіту набрало близько 70 000 переглядів, показано бійця в пустелі, який стріляє з рушниці і розмахує прапором з написом "Мисливці на ІДІЛ".

На відео відображається текст, в якому йдеться про те, що: "відвідуйте сайти по всьому світу, подорожуйте з друзями, вивчайте нові мови, на вас чекає активний відпочинок".

NewsGuard також повідомив, що після публікації 1 грудня 2022 року TikTok видалив багато відео та хештеги, на які аналітики посилалися у своєму звіті.

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