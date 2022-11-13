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У Росії показали страту "вагнерівця": примотали голову до бетону і розбили кувалдою

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 11:27
Скриншот з відео

У російських Telegram-каналах опублікували відео страти колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який після відправки на війну в Україну здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

Джерело: російські Telegram-канали, Baza, Медуза

Деталі: Відео змонтоване з двох частин: на одному шматку – фрагмент інтерв'ю Нужина українському журналістові після того, як він здався в полон (у тому інтерв'ю Нужин розповідає, як у Росії відбувалося вербування на фронт ув'язнених, і про те, що він спеціально записався в ПВК "Вагнер", щоб здатися в Україні в полон і воювати проти РФ – ред.). 

 
Інтерв'ю Нужина у полоні
Скриншот з відео 

На іншій частині відео зображений чоловік у піксельній формі – його голова скотчем примотана до імпровізованого ковадла з цегли і бетону. Він каже, що він "Нужин Євген, 1967 року народження, відправився на фронт, щоб перейти на бік України і воювати проти росіян" і що "4 вересня здійснив свій план переходу на сторону України". 

 
Скриншот з відео 

Він також заявив, що 11 листопада нібито "перебував на вулицях Києва, де отримав удар по голові, втратив свідомість і опинився в цьому підвалі", де йому повідомили, що його "судитимуть". 

Після цього чоловік у військовій формі наніс Нужину удар по голові великою кувалдою. "Засуджений" упав від ковадла, і "кат" наніс йому ще один удар кувалдою по обличчю. На цьому відео обривається.

Також російські пабліки опублікували нібито коментар засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, в якому той зізнався, що розправу вчинили саме його найманці.

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Пряма мова Пригожина: "Я вважаю за краще дивитися історію в театрі. Що стосується окувалдованого, то в цьому шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається "Собаці – собача смерть". Прекрасна режисерська робота, дивиться на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала".

Чому це важливо. Варто зазначити, що заяви про те, що Нужина схопили в Києві, звучать неправдоподібно, оскільки військовополонені не можуть вільно гуляти містом.

Також російські пабліки писали, що Нужина нібито повернули в Росію під час обміну.

Можливо, за допомогою такого відео в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.

Про звірства "вагнерівців" відомо давно. А вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.

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Теми: РосіяВагнервбивство
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