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Росіяни поки не відступають з Запорізького напрямку – мер Мелітополя

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 13:18
Скрін з мапи deepstate

Російські окупанти поки не відступають з окупованих населених пунктів Запорізької області, навпаки їхня кількість збільшилась у Мелітопольському районі.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 2 грудня 

Пряма мова: "Щоб вони відходили з якогось населеного пункту, з Запорізького напрямку – сьогодні про це говорити зарано.

Фіксується збільшення кількості росіян на території Мелітополя і Мелітопольського району. Декілька годин тому місто (Мелітополь - ред.) було повністю заблоковане росіянами. В деяких районах міста проводять фільтрацію: на центральних вулицях вони розмістили декілька блокпостів і обшукують машини. 

Також місто заблоковане зараз на в’їзд та на виїзд. Зранку туди не пускали навіть маршрутні таксі".

Деталі: Водночас Федоров повідомив, що через КПП "Василівка" все ще випускають людей, однак потрібен військовий квиток з позначкою "не придатний для служби в армії". Крім того, росіяни продовжують використовувати полонених для риття траншей, щоб будувати лінію оборони навколо Мелітополя.

Він додав, що у четвер російські окупанти почали захоплення села Ботієве, що у Мелітопольському районі, на березі Азовського моря. 

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"Це така "здравниця" була завжди. Сьогодні на території цього селища, на елеваторі (росіяни - ред.) облаштували свою ремонтну базу. І на території санаторіїв у цьому селищі формують свої казарми, свої бази", – повідомив Федоров.

 

Що цьому передувало: 1 грудня Генштаб України повідомив, що в окупованій частині Запорізької області росіяни виводять своїх військових із смт Михайлівка, міста Пологи та села Інженерне, а в селі Бурчак пропонують жителям евакуюватися. 

Теми: Запорізька областьвійнаконтрнаступМелітополь
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