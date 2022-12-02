ЗСУ передали "привіт" росіянам на Мелітопольщині: десятки загиблих окупантів – мер

Збройні сили України передали "привіт" російським військовим на Мелітопольщині Запорізької області – десятки окупантів загинули та отримали поранення.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "На Мелітопольщині росіянам стає пекельно гаряче. Неподалік (села - ред.) Терпіння окупанти отримали настільки палкий "привіт" від ЗСУ, що тепер десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" в міську лікарню".

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Що цьому передувало: 30 листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти вивозять обладнання з лікарні у прифронтових Пологах до окупованого Маріуполя на Донеччині, бо на Запорізькому напрямку "стає надто гаряче".