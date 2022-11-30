У Запорізькій області "гаряче": росіяни переміщують лікарню з Пологів до Маріуполя – Федоров

Запорізька та Донецька області, скрін з сайту deepstate

Російські окупанти вивозять обладнання з лікарні у прифронтових Пологах до окупованого Маріуполя на Донеччині, бо на Запорізькому напрямку "стає надто гаряче".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Росіяни вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя".

Деталі: За його словами, місцеві жителі повідомляють, що окупанти вивозять з лікарні "все, що уціліло", а поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги.

Фото з Telegram фЕДОРОВА