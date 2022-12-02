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В Україну не пустили прихильника "русского міра", який "підтримує Путіна"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 17:02
паспорт прихильника "руського міра", фото ДПСУ

На Одещині не пустили в Україну громадянина Молдови, у мобільному телефоні якого виявили матеріали на підтримку російської влади і ворожих військових.

Джерело: Державна прикордонна служба України

 
усі фото ДПСУ

Дослівно: "Одного з любителів "русского міра", що намагався потрапити в Україну, зупинили на Одещині.

У ході контролю прикордонники спільно зі співробітниками Служба безпеки України встановили, що громадянин Молдови є активним прихильником країни-агресора. Про це свідчать матеріали на підтримку російської влади та збройних сил окупантів у його соцмережах та мобільному. В результаті іноземцю у в‘їзді відмовили".

Деталі: Зазначається, що у телефоні іноземця знайшли, зокрема, меседжі "Я підтримую Путіна" і "Я підтримую РФ".

 

Що передувало: 19 листопада Держприкордонслужба повідомляла, що на Одещині прикордонники не пустили в Україну громадянина Молдови, у якого виявили проросійські матеріали, це був уже третій подібний випадок з жовтня на цій ділянці кордону.

Теми: Прикордонна службаруський мирМолдоваОдеська область
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