В Україну не пустили прихильника "русского міра", який "підтримує Путіна"

На Одещині не пустили в Україну громадянина Молдови, у мобільному телефоні якого виявили матеріали на підтримку російської влади і ворожих військових.

Джерело: Державна прикордонна служба України

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Дослівно: "Одного з любителів "русского міра", що намагався потрапити в Україну, зупинили на Одещині.

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У ході контролю прикордонники спільно зі співробітниками Служба безпеки України встановили, що громадянин Молдови є активним прихильником країни-агресора. Про це свідчать матеріали на підтримку російської влади та збройних сил окупантів у його соцмережах та мобільному. В результаті іноземцю у в‘їзді відмовили".

Деталі: Зазначається, що у телефоні іноземця знайшли, зокрема, меседжі "Я підтримую Путіна" і "Я підтримую РФ".

Що передувало: 19 листопада Держприкордонслужба повідомляла, що на Одещині прикордонники не пустили в Україну громадянина Молдови, у якого виявили проросійські матеріали, це був уже третій подібний випадок з жовтня на цій ділянці кордону.