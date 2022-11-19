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На Одещині не пустили в Україну чергового любителя "руського міра"

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 18:15
фото Південного регіонального управління ДПСУ

На Одещині прикордонники не пустили в Україну громадянина Молдови, у якого виявили проросійські матеріали, це вже третій подібний випадок з жовтня на цій ділянці кордону.

Джерело: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

 
фото Південного регіонального управління ДПСУ

Дослівно: "Днями у пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ виявили громадянина Молдови – "шанувальника" російської влади.

У результаті поглибленого огляду особистих речей 25-річного іноземця, який слідував на в’їзд в Україну, правоохоронці виявили в його мобільному телефоні матеріали проросійського пропагандистського характеру, зокрема з зображенням ворожої символіки в підтримку армії "визволителів" та світлини влади окупантів".

Деталі: Іноземцю відмовили в пропуску через державний кордон та заборонили в’їзду на територію України.

 

"Варто зазначити, що заходи з недопущення пропуску в Україну шанувальників "руського міра та братерства" на кордоні проводяться системно. Упродовж жовтня – листопада на цій ділянці кордону прикордонники виявили та заборонили в’їзд в нашу державу трьом таким особам", - йдеться в повідомленні.

Теми: Прикордонна службаОдеська областьРосіяМолдова
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