У Латвії почали розслідування проти каналу "Дождь" через слова ведучого про "допомогу" військам РФ

Служба державної безпеки Латвії (VDD) у п’ятницю розпочала розслідування у зв'язку із заявами, зробленими в етері телеканалу "Дождь", які викликали підозри у наданні телеканалом допомоги військовослужбовцям російських окупаційних військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні відомства уточнюється, що заяви були зроблені в четвер в етері інформаційної програми "Здесь и сейчас", під час якої ведучий "закликав глядачів надавати інформацію про умови перебування мобілізованих російських громадян на фронті і висловлював сподівання, що каналу вже вдалося допомогти багатьом російським солдатам "з екіпіровкою і елементарними побутовими зручностями".

Служба держбезпеки Латвії зауважила, що на тлі злочинів російських військ в Україні "будь-які форми підтримки агресора Росії є неприпустимими", зокрема прямий або непрямий збір або передача грошових коштів або іншого майна.

Відомство нагадало, що неодноразово попереджало про наявність різних ризиків, пов'язаних із перенесенням діяльності так званих незалежних ЗМІ Росії до Латвії.

"Оскільки ці медіакомпанії та журналісти тривалий час працювали в країні-агресорі, не можна виключати зв'язків між окремими ЗМІ або їхніми представниками, які розпочали роботу в Латвії, та російськими спецслужбами. Існує також можливість підвищення інтересу російських спецслужб до діяльності закордонних ЗМІ в Латвії", – пояснюють там.

Також у VDD вказують, що діяльність представників російських ЗМІ в Латвії пов'язана з ризиками для безпеки латвійського інформаційного простору.

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"Протягом багатьох років Росія здійснює цілеспрямовані та систематичні заходи з впливу на громадську думку у відповідності до російських інтересів, у зв'язку з чим існує ризик того, що контент деяких ЗМІ може містити антизахідні меседжі, зокрема проти Латвії", - додали у відомстві.

Раніше на "Дожде" заявили, що фрагмент передачі зі словами ведучого про "допомогу" російським військовим видалили, а із самим ведучим припинили співпрацю.

Також у п'ятницю стало відомо, що латвійський регулятор NEPLP оштрафував "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії, і називання російської армії "нашою".