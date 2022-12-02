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Якщо у всьому Києві зникне світло, метро не ходитиме – Кличко

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 19:49
київське метро працює як укриття навесні, фото УП

У разі повної відсутності електроенергії в Києві внаслідок ворожих ударів рух поїздів метро буде призупинено, а підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними: інтернет-зв’язок; електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети); питна вода; санітарні вузли".

Деталі: Кличко попередив, що середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла, тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Станції ж наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії повітряної тривоги).

Мер також повідомив, що у разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

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Кличко пояснив, що всі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії, зокрема, бензинові та дизельні генератори.

Що передувало: 1 грудня Кличко не виключив, що у випадку російських обстрілів інфраструктури столиці у холодну пору доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни.

Теми: Віталій КличкоКиївтранспортметро
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