Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії припиняє мовлення всесвітньо відомий дитячий телеканал

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 23:42
фото thesun.ie

Дитячий телеканал Disney, який є локальною версією американського телеканалу Disney Channel, припинить мовлення в Росії.

Джерело: "Коммерсант", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що про прийдешній відхід вже повідомляють партнерів компанії.

Замість Disney холдинг "ЮТВ", що контролює Disney, готується зробити новий телеканал. Він називатиметься "Солнце", на ньому також транслюватиметься дитячий контент.

Disney перестане мовити 14 грудня.

Сайт і сторінки каналу в соціальних мережах перестали оновлюватися ще 30 вересня.

Що передувало: У березні компанія The Walt Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді стало відомо, що Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітників офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, були звільнені.

Теми: телебаченняРосіядіти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи

СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції

Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція

Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякає війною до останнього "чи то українця, чи то поляка"

Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто

Усі новини...
телебачення
У Латвії почали розслідування проти каналу "Дождь" через слова ведучого про "допомогу" військам РФ
Британський ведучий Беар Гріллз покаже програму про Зеленського і виживання українців
"Я – Україна". Для чого Єрмаку та ОП ще один канал  
Останні новини
01:04
відеоДо Ефіопії прибув перший корабель з гуманітарним зерном з України
00:23
Залужний поговорив з генералом Моллі про потреби України в ППО
23:36
Усіх колаборантів вивезли з Олешок на Херсонщині – ЦНС
23:00
Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини, пошкоджено лінії електропередач
22:57
відеоДень ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи
22:37
Фільми, що виходять в український кінопрокат у грудні: добірка
22:35
Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії
22:09
У разі тривалого відключення електрики планові госпіталізації можуть призупинити – МОЗ
21:33
СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції
21:25
Литва і Латвія відмовили у в’їзді понад тисячі громадян РФ
Усі новини...