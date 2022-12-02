У Росії припиняє мовлення всесвітньо відомий дитячий телеканал

Дитячий телеканал Disney, який є локальною версією американського телеканалу Disney Channel, припинить мовлення в Росії.

Джерело: "Коммерсант", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що про прийдешній відхід вже повідомляють партнерів компанії.

Замість Disney холдинг "ЮТВ", що контролює Disney, готується зробити новий телеканал. Він називатиметься "Солнце", на ньому також транслюватиметься дитячий контент.

Disney перестане мовити 14 грудня.

Сайт і сторінки каналу в соціальних мережах перестали оновлюватися ще 30 вересня.

Що передувало: У березні компанія The Walt Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.

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У листопаді стало відомо, що Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітників офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, були звільнені.