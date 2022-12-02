У Росії припиняє мовлення всесвітньо відомий дитячий телеканал

Дитячий телеканал Disney, який є локальною версією американського телеканалу Disney Channel, припинить мовлення в Росії.

Джерело: "Коммерсант", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що про прийдешній відхід вже повідомляють партнерів компанії.

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Замість Disney холдинг "ЮТВ", що контролює Disney, готується зробити новий телеканал. Він називатиметься "Солнце", на ньому також транслюватиметься дитячий контент.

Disney перестане мовити 14 грудня.

Сайт і сторінки каналу в соціальних мережах перестали оновлюватися ще 30 вересня.

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Що передувало: У березні компанія The Walt Disney оголосила про тимчасове зупинення прокату своїх фільмів у Росії. У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії в соцмережах.

У листопаді стало відомо, що Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу - більшість співробітників офісу в Москві, де базується кінопрокатний відділ студії, були звільнені.