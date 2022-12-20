Колишня віцепрезидентка Європарламенту зізналася, що знала про сумки з грошима від Катару - ЗМІ

Відсторонена з посади віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі зізналася, що їй було відомо про корупційну схему, пов'язану з лобіюванням Катару.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica, пише "Європейська правда".

Кайлі нібито зізналася бельгійському слідчому судді Мішелю Клозе, що знала про корупційну схему за участю свого партнера Франческо Джорджі та колишнього італійського депутата Європарламенту П’єр-Антоніо Панцері.

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Вона також знала, що в її квартирі знаходяться "валізи з грошима".

Видання цитує матеріали бельгійських слідчих. Відповідно до них, після арешту партнера Кайлі намагалася попередити Панцері та двох інших депутатів Європарламенту про розслідування. Це, а також банкноти, знайдені в квартирі, нібито стали причиною її арешту.

Бельгійське видання Le Soir також повідомляє, що Кайлі зізналася, що дала вказівку своєму батькові заховати гроші з її квартири.

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Тим часом суд італійського міста Брешіа дав дозвіл на екстрадицію дружини Панцері Марії Долорес Коллеоні. Проти жінки видано європейський ордер на арешт. Правоохоронці звинувачують її у корупції, відмиванні грошей та участі у злочинній організації. Наразі вона перебуває під домашнім арештом разом з донькою. У вівторок суд хоче прийняти рішення про екстрадицію доньки.

Як повідомляє інформаційне агентство Ansa, захисники 67-річної Коллеоні хочуть оскаржити це рішення. Перед оголошенням рішення вони пояснили, що в разі екстрадиції їхній підзахисній доведеться сісти у в'язницю і що це посилить попередній запобіжний захід - домашній арешт. У цьому контексті вони говорили про "порушення Європейської конвенції з прав людини". Дружина Панцері на судовому засіданні заявила, що їй нічого не відомо про справи чоловіка.

Згідно з висновками слідства, Панцері відіграє центральну роль у скандалі. 600 000 євро готівкою було знайдено в будинку 67-річного колишнього депутата Європарламенту, що є найбільшою сумою, виявленою під час обшуків до теперішнього часу.

У документах внутрішнього розслідування Панцері звинувачується в тому, що він за винагороду впливав на депутатів Європарламенту не тільки на користь Катару, але і на користь Марокко.

Слідчі вважають, що дружина і дочка Панцері допомагали перевозити "подарунки", передані їм послом Марокко в одну зі східних країн ЄС.

У зв’язку з розслідуванням Європарламент призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції Кайлі.

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