Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишня віцепрезидентка Європарламенту зізналася, що знала про сумки з грошима від Катару - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 14:40

Відсторонена з посади віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі зізналася, що їй було відомо про корупційну схему, пов'язану з лобіюванням Катару.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica, пише "Європейська правда".

Кайлі нібито зізналася бельгійському слідчому судді Мішелю Клозе, що знала про корупційну схему за участю свого партнера Франческо Джорджі та колишнього італійського депутата Європарламенту П’єр-Антоніо Панцері.

Вона також знала, що в її квартирі знаходяться "валізи з грошима".

Видання цитує матеріали бельгійських слідчих. Відповідно до них, після арешту партнера Кайлі намагалася попередити Панцері та двох інших депутатів Європарламенту про розслідування. Це, а також банкноти, знайдені в квартирі, нібито стали причиною її арешту.

Бельгійське видання Le Soir також повідомляє, що Кайлі зізналася, що дала вказівку своєму батькові заховати гроші з її квартири.

Тим часом суд італійського міста Брешіа дав дозвіл на екстрадицію дружини Панцері Марії Долорес Коллеоні. Проти жінки видано європейський ордер на арешт. Правоохоронці звинувачують її у корупції, відмиванні грошей та участі у злочинній організації. Наразі вона перебуває під домашнім арештом разом з донькою. У вівторок суд хоче прийняти рішення про екстрадицію доньки.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє інформаційне агентство Ansa, захисники 67-річної Коллеоні хочуть оскаржити це рішення. Перед оголошенням рішення вони пояснили, що в разі екстрадиції їхній підзахисній доведеться сісти у в'язницю і що це посилить попередній запобіжний захід - домашній арешт. У цьому контексті вони говорили про "порушення Європейської конвенції з прав людини". Дружина Панцері на судовому засіданні заявила, що їй нічого не відомо про справи чоловіка.

Згідно з висновками слідства, Панцері відіграє центральну роль у скандалі. 600 000 євро готівкою було знайдено в будинку 67-річного колишнього депутата Європарламенту, що є найбільшою сумою, виявленою під час обшуків до теперішнього часу.

У документах внутрішнього розслідування Панцері звинувачується в тому, що він за винагороду впливав на депутатів Європарламенту не тільки на користь Катару, але і на користь Марокко.

Слідчі вважають, що дружина і дочка Панцері допомагали перевозити "подарунки", передані їм послом Марокко в одну зі східних країн ЄС.

У зв’язку з розслідуванням Європарламент призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції Кайлі.

Більше читайте тут: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті

Теми: Європарламентскандал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ДБР розслідує, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України - очільник СБУ

Ситуація в центральному регіоні залишається складною, всі області отримали ліміти – Укренерго

УП поспілкувалася з полоненим "вагнерівцем": розповів про вербування і як воював в Україні

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році

доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Усі новини...
Європарламент
Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
Італія видасть Бельгії причетну до корупційного скандалу в Європарламенті
Президентка Європарламенту закликала надати Україні більше зброї
Останні новини
15:00
Малюк: Олігархи починають любити Україну, а СБУ їм допомагає
14:55
Курс валют на 21 грудня: готівкові долар та євро продовжують дорожчати
14:55
Навальний розповів, що в його колонію приїжджав Пригожин і вербував зеків
14:54
Користувачі Facebook у Литві масово отримують бани за емоційні згадки війни в Україні
14:53
Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
14:52
Орбан обіцяє і в 2023 році зберегти свій підхід щодо війни в Україні
14:44
Путін заявив, що розвиватиме ядерну тріаду як "гарантію суверенітету" РФ
14:44
Військовий назвав "вибачення" Шуляк знущанням і вимагає ветувати її скандальний закон
14:36
Gillette – найкраще для російських ракет: як Procter&Gamble спонсорує війну
14:32
Малюк про УПЦ МП: Маємо вичистити середовище ворожих кротів у рясах
Усі новини...