Користувачі Facebook у Литві масово отримують бани за емоційні згадки війни в Україні

Користувачі Facebook у Литві почали масово стикатися з блокуваннями за дописи та коментарі про війну в Україні, через що проблему розглядають вже на рівні державних відомств.

Про це повідомляє суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

16 грудня заступниця міністра з комунікацій Агне Вайчукевічуте зустрічалася з представниками відділу компанії Meta, що відповідає за сегмент соцмережі у Балтії та Польщі, і висловила стурбованість з приводу того, що користувачів часто карають за висловлення підтримки Україні.

Також на цю тему провели окреме засідання комітету з нацбезпеки й оборони Сейму Литви, де своїми спостереженнями поділилася профільна організація debunk.org, яка проаналізувала приводи для блокування. За словами її керівника Віктораса Даушкаса, приводом для бану стають слова "Московія" (литовською - "Москалія") та "москалі", "путінські зомбі", "російські вбивці", "кацапи", "орки". Також відомо про випадки блокування сторінок ініціатив збору коштів на підтримку України.

Серед іншого, на один день заблокували мера Вільнюса Ремігіуса Шимашюса за його пост-пояснення, що "Московія" - історичний термін. "Це абсолютно правильно, але алгоритми сприйняли слово як заборонений контент і заблокували", - коментує Даушкас.

Він зауважив, що при очевидній тенденції блокування проукраїнських користувачів не схоже, щоб якось обмежували висловлювання іншої сторони.

Найяскравішим кейсом у Литві стало довічне блокування сторінки Praeitis zalakas з 200 тисячами підписників, де розповідали про російську агресію та організовували збори на підтримку України. Адміністратори сторінки створили нову, поступово повертаючи свою аудиторію, і вже почали отримувати нові попередження - наприклад, за "торгівлю зброєю". На думку експерта, одним з факторів проблеми може бути хибний автопереклад з литовської на англійську, що суттєво викривлює зміст мовою оригіналу.

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Також зафіксували випадок бану користувача за агресивну відповідь на пост проросійського акаунта про те, що "потрібно знайти снайпера, щоб розібратися з Зеленським", але сам пост із закликом до замаху не заблокували.

У деяких випадках заблоковані користувачі не вживали ніяких слів-тригерів. Наприклад, проросійський користувач написав коментар, що "уся Литва сидить у цьому лайні", а заблокували на 30 днів людину, яка на це відповіла: "То їдьте звідси, навіщо ви тут залишаєтесь". Іншого заблокували за фразу "велика нація великих варварів". Один з користувачів отримав 30-денний бан за картинку, на якій українка б’є російського солдата букетом. Оскаржити якісь обмеження акаунту фактично неможливо.

Керівник комітету Сейму заявив, що Литва вживатиме заходів для зміни цієї ситуації. "Це виглядає як антиукраїнська цензура, і ми хочемо зробити усе, що можливо, щоб це не повторювалося… Виконавчі органи влади вже запросили представників Meta до Литви, ми також запросимо їх до парламенту, буде і політична, і технічна дискусія", - прокоментував Лауринас Кащунас. На його думку, дискусію варто виносити і на міжнародний рівень, тому що відомо про аналогічні тенденції у Латвії, Естонії, Польщі, Словаччині, Болгарії.

Планується, що представники Meta приїдуть до Вільнюса у січні 2023 року.

Як відомо, з аналогічними проблемами стикаються й українські користувачі. У Meta запевняють, що українські Facebook та Instagram не модерують з Москви.