Байден: Путін не планує зупиняти війну проти України

Байден під час пресконференції, фото з twitter ЄП

Президент США Джо Байден вважає, що президент Росії не має наміру домовлятися з Україною про мир.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Джо Байден переконаний, що Росія має намір продовжувати агресію проти України.

"Путін не має наміру, він не має наміру зупиняти цю війну, і США хочуть підтримувати здатність України продовжувати захищати свою державу від російської агресії, доки вона триває", - заявив він.

Байден також наголосив, що Путін не налаштований на пошук миру, то той час як Україна та Зеленський "прагнуть миру".

Через це, щоби підтримати прагнення України, США готуються надати нашій державі додаткову допомогу. "Я з нетерпінням очікую можливість підписати пакет допомоги на 45 млрд доларів", - наголосив, зокрема, Джо Байден.

Як повідомлялося, Байден також розповів про надані Україні "майже дві тисячі танків та іншої техніки".

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На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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