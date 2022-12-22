Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США посилюють санкції проти ПВК "Вагнера"

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 00:20
США посилюють санкції проти ПВК Вагнера
"ПВК Вагнер центр" у Санкт-Петербурзі, фото із соцмереж

Міністерство торгівлі США в середу оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії "Вагнера" з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Група "Вагнера" є однією з найвідоміших найманських організацій у світі, яка активно вчиняє звірства та порушує права людини по всій Україні", – заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес.

Реклама:

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від путінської армії, що хитається, що міністерство торгівлі США без вагань буде діяти проти них", – наголосив він.

Відповідно до обмежень, ПВК "Вагнера" тепер будуть визначатися як "кінцевий користувач військового обладнання" і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені із залученням американського обладнання.

Як повідомляє Reuters, таке рішення адміністрації Джо Байдена має сигналізувати підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибув до Білого дому в межах першого закордонного візиту з часу повномасштабної війни.

ВІДЕО ДНЯ

Агенція нагадує, що ще у 2017 році США додали ПВК "Вагнера" до торговельного "чорного списку".

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

Теми: СШАсанкціїВагнервійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: